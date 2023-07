Juan Cuadrado dopo le voste mediche, è giunto al CONI per l’idoneità sportiva, prima di andare nella sede dell’Inter in viale della Liberazione per firmare il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024. Prime foto e strette di mano da parte del colombiano con i tifosi presenti, in attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare in giornata.

Foto: screen Sportitalia