Cuadrado: “Abbiamo lottato fino alla fine per rimanere ai massimi livelli. Grazie Atalanta”

Juan Cuadrado è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Il laterale colombiano, fresco di annuncio ufficiale, ha commentato sui social la sua nuova avventura con la Dea, dopo la fine della sua esperienza all’Inter: “Efesini 3:20. E ora che tutta la gloria sia per Dio, colui che può realizzare molto più di quanto potremmo mai chiedere o anche solo immaginare attraverso la sua grande potenza che opera in noi. Nonostante le opzioni che avevo, abbiamo lottato fino alla fine per rimanere ai massimi livelli, e grazie Gesù per esserci riusciti. Grazie Atalanta”.

Foto: Instagram Atalanta