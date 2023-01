L’ammissione shock del Ct degli USA Berhalter: “Ho preso a calci mia moglie, non ci sono scuse per le mie azioni”

Il Ct degli Stati Uniti Gregg Berhalter, ha ammesso in seguito a un’indagine interna della federazione statunitense, di aver aggredito la moglie a calci nel 1991, dopo un’accesa discussione. Il tecnico ricorda cosa accadde ,dopo pochi mesi aver iniziato la relazione con la sua futura moglie. “Una sera, mentre eravamo fuori a bere in un bar locale, Rosalind e io abbiamo avuto un’accesa discussione che è continuata fuori. È diventato fisico e l’ho presa a calci nelle gambe. Non ci sono scuse per le mie azioni quella notte; è stato un momento vergognoso e di cui mi rammarico ancora oggi”.

Foto: Account Ufficiale Twitter USA