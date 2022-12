Ct Uruguay: “I giocatori hanno dato tutto. Andiamo via con l’amaro in bocca”

Il ct dell’Uruguay ha parlato nel post partita contro il Ghana dell’eliminazione della sua squadra. Di seguito le sue parole riportate da As: “Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto delle occasioni per passare il turno. Ma questo è il calcio. Andiamo via con l’amaro in bocca, non siamo riusciti a fare altri punti nelle partite precedenti. I giocatori hanno dato tutto, sono orgoglioso di loro”.

Foto: Instagram Uruguay