CT Ucraina: “Volevo arruolarmi, non me l’hanno permesso perché ho 64 anni. Non scapperò da Kiev”

Oleksandr Petrakov, CT dell’Ucraina, ha parlato al The Guardian sulla guerra in Ucraina, con il suo desiderio di arruolarsi nell’esercito, che però gli è stato vietato.

Queste le sue parole: “È vero, ho 64 anni, ma potrei eliminare due o tre nemici. Mi hanno consigliato di andare nelle zone occidentali dell’Ucraina, di fuggire all’estero volendo, ma ho rifiutato. Sono nato qui e morirò qui, e non posso andar via dalla mia città. Non pensavo fosse corretto perché tante persone devono rimanere a difendere il Paese e io non voglio scappare. Se servirà, imbraccerò un’arma e difenderò Kiev. Mia moglie non sopporta più i bombardamenti e le esplosioni, quando può porta giù il cane. Io rimango a casa, ma preferirei combattere se potessi, ma non me lo permettono”.

Foto: Twitter Euro 2020