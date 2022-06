CT Ucraina: “Abbiamo fatto il possibile, mi scuso con il nostro popolo. Spero riconosca i nostri sforzi”

Il CT dell’Ucraina, Oleksandr Petrakov, ha parlato nella conferenza stampa post gara, dopo la delusione per la sconfitta nei playoff Mondiali contro il Galles.

Queste le sue parole: “Voglio scusarmi con tutti i nostri tifosi per non aver segnato nemmeno un gol, ma questo è lo sport. Non so cosa dire, fatico a trovare le parole: abbiamo fatto il possibile, mi auguro che il popolo ucraino riconosca il nostro sforzo e se lo ricordi per lungo tempo. In Ucraina ci sono donne e bambini che muoiono ogni giorno e infrastrutture distrutte: la Russia vuole farci del male, ma noi resistiamo. Spero che tutti capiscano ciò che sta succedendo nel nostro Paese e mi auguro che nessuno, in futuro, possa ritrovarsi all’improvviso in una situazione simile. Auguro il meglio in vista del Mondiale al Galles, a cui l’Ucraina sarà sempre grata”.