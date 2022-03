Ct Turchia: “Contro il Portogallo non potremo difenderci, davanti abbiamo giocatori di qualità”

Nella serata di domani la Turchia scenderà in campo contro il Portogallo in quella che sarà la semifinale dei playoff per accedere al prossimo Mondiale, con la vincente della sfida che affronterà poi avrà la meglio tra Italia e Macedonia del Nord. Quest’oggi il tecnico della Nazionale Stefan Kuntz è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro.

Queste le sue dichiarazioni: “La squadra ha dimostrato di avere forza mentale necessaria, abbiamo grande spirito e vinto partite difficili. Possiamo rimontare anche se andiamo sotto, stiamo andando nella direzione giusta. Contro il Portogallo non possiamo pensare di difenderci e basta, abbiamo giocatori di talento e davanti siamo forti. Saranno loro che dovranno provare a batterci e dal primo tocco di palla dobbiamo fargli pensare che sarà una partita tutt’altro che facile”.

Foto: Instagram Turchia