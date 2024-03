CT Serbia: “Vlahovic? Meglio questi problemi ora che a giugno. Svilar? Non vuole più vestire la maglia della Nazionale. Lo rispettiamo”

Il CT della Serbia, Dragan Stojkovic ha parlato in conferenza stampa in vista delle gare amichevoli con Russia e Cipro.

Queste le sue parole: “Vlahovic? Durante la settimana è stato sotto terapia e non c’è bisogno di sottoporlo a una nuova visita medica. Ha giocato contro il Genoa ed è meglio che si curi e si riprenda al meglio. Meglio che abbia problemi alla schiena adesso che non a giugno quando avremo molto più bisogno di lui. Pensavamo di riportare Ratkov in Serie A, ma la selezione giovane ha partite importanti, hanno più bisogno di lui per far sì che la Nazionale giovane possa vincere eventualmente i play off”.

Su Svilar, portiere della Roma che non vuole vestire più la maglia della Serbia: “Abbiamo ricevuto dalla dirigenza della Roma la conferma che non vuole indossare la maglia della Serbia e lo rispettiamo. Non lo chiameremo più, abbiamo tre grandi portieri come Vanja Milinkovic-Savic, Rajkovic e Petrovic, senza contare Jovanovic del Partizan che ha già vestito la maglia della nazionale”.

