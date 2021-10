CT Serbia: “Vlahovic è strepitoso. Distratto dal mercato? Non credo, ma se questo è l’effetto ben venga”

Il CT della Serbia, Dragan Stoijkovic, ha parlato della prestazione di Dusan Vlahovic, dopo la doppietta in Nazionale contro l’Azerbaijan.

Queste le sue parole: “Vlahovic è un talento veramente super, che è destinato a fare grandi cose nella sua carriera. Da quando gioca in Serie A, le sue prestazioni in Nazionale sono state semplicemente straordinarie. Ricordo ancora quando l’ho convocato per la mia prima partita, affrontavamo l’Irlanda e l’ho chiamato. Questo perché è un numero nove veramente di qualità elevata. Distratto dal mercato? Non credo. Ma se questo è l’effetto… Dusan, nonostante sia giovane, è un professionista esemplare che vanta una capacità unica di isolarsi e pensare solo al campo. Sono felice di quanto sta facendo con noi, e non parlo solamente dei gol. Guardate il suo atteggiamento in campo: è un vero lottatore, uno che non molla mai neanche di un centimetro”.

Foto: Twitter Nations League