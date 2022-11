CT Serbia: “Frustrati dal risultato. La situazione infortuni mi preoccupa. Vlahovic? Non era al meglio”

Il CT della Serbia, Stoijkovic, ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-3 contro il Camerun.

Queste le sue parole: “Se è una buona giornata? Non lo è. Ci sentiamo frustrati dal risultato: eravamo avanti 3-1. Penso che abbiamo reagito molto bene dopo il loro gol. La squadra si è completamente alzata, abbiamo creato diverse occasioni importanti e realizzato tre gol. Dopo l’alto rendimento della nostra difesa, il tentativo di fare un fuorigioco a questo livello non dovrebbe accadere, ci è costato la vittoria”.

Sull’uscita di Pavlovic: “Abbiamo avuto di nuovo la sfortuna che due difensori centrali hanno chiesto un cambio, Pavlović e Veljković. Abbiamo dovuto reagire visto che loro avevano due attaccanti. Siamo sfortunati con gli infortuni, questo ci preoccupa. Oggi abbiamo dovuto fare di nuovo dei cambi forzati”.

Sul mancato utilizzo di Vlahovic nel finale: “Dusan non sta benissimo, non è al meglio, mi serviva gente fresca”.

Foto: twitter Fifa