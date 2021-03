CT Portogallo: “Ronaldo è un esempio. Togliergli la fascia? Non scherziamo”

Il CT del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato in conferenza stampa del gesto di Cristiano Ronaldo dopo il gol non assegnato con la Serbia, con la fascia da capitano gettata per terra per protesta.

Queste le parole di Santos: ““Cristiano Ronaldo è un esempio nazionale. Tutti i giocatori dicono che è lui l’esempio da seguire. A ogni nuovo convocato chiedete come sia, e tutti rispondono la stessa cosa: è un esempio, per il lavoro e la carriera. È un esempio per tutti, anche nella sua vita quotidiana. Se Cristiano avesse offeso l’allenatore della Nazionale, i suoi colleghi o la Federazione, allora sì che dovremmo pensare a togliere la fascia di capitano. Ma non è successo niente di tutto ciò, quindi non scherziamo. E’ stato un gesto di stizza su una situazione palese che ci ha danneggiato e quindi ci può stare. Lo stesso Cristiano ha chiarito tutto, non voleva di mancare di rispetto a nessuno e non voleva disonorare la fascia che indossa”.

Foto-slatecom