Ct Portogallo: “Non possiamo mai rallentare, in un Mondiale qualsiasi avversario è molto pericoloso”

Santos, ct del Portogallo ha analizzato la sconfitta contro la Corea del Sud nel post partita. Di seguito le sue parole: “Il morale era alto e ora un po’ scenderà, il che è normale, ma d’altronde questo sarà un richiamo all’attenzione. Non possiamo mai rallentare, in un Mondiale qualsiasi avversario è molto pericoloso. Forse abbiamo preso gol per l’ansia di voler segnare, mettendo la palla in fretta in campo. Le cose non sono andate bene e la responsabilità è mia, ovviamente”.

Foto: Twitter Uefa