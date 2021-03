CT Portogallo: “CR7? Sicuro che oggi avrebbe segnato. Ora si riposerà e sarà al top per l’Europeo”

Il CT del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato dopo la vittoria del Portogallo per 3-1 sul Lussemburgo. In particolare parole su CR7, autore del gol del 2-1 e che ha risposto alle critiche dopo le polemiche della scorsa partita.

Queste le parole del CT: “Ero sicuro che oggi Cristiano avrebbe segnato. Adesso si sistemerà, si riposerà e poi penseremo insieme all’Europeo, perchè vogliamo andare avanti fino alla fine e difendere il titolo vinto in Francia nel 2016. Sappiamo che ci sono tante avversarie forti ma noi dobbiamo giocare come sappiamo e abbiamo il migliore in rosa, quindi non temiamo nessuno”.