Ct Nigeria, Peseiro: “Finale? La partita è collettiva, nessuno può vincere da solo, neanche Osimhen”

Il commissario tecnico della Nigeria José Peseiro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media a circa un’ora e mezza dall’inizio della finalissima di Coppa d’Africa, in cui le Super Aquile sfideranno i padroni di casa della Costa d’Avorio. Queste le parole dell’allenatore portoghese:

“Se guardate le partite, avrete notato che lui combatte per noi, non gioca da star, ma lavora e difende. Attacca, combatte gli avversari, apre spazi per noi. Si sacrifica al massimo per la squadra. Dà il massimo ogni giorno perché sa di essere un giocatore importante, per questo subisce molti falli, pressioni e stress, ma sa che la nostra squadra, i capitani, tutti lo aiutano. Sulla finale? La partita è collettiva, nessuno può vincere da solo. Nessuno, neanche Osimhen, può giocare da star e fare tutto da solo. Lui lo sa, noi lo sappiamo, per questo abbiamo creato una squadra forte nel collettivo per combattere insieme.”

Foto: Twitter Nigeria