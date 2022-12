CT Marocco: “Amrabat? E’ un giocatore di altissimo livello. Ho rispetto per la Fiorentina, ma merita di giocare in un top club”

Intervistato da Arryadia, il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui , è tornato a parlare del Mondiale della sua Nazionale, soffermandosi in particolare su Amrabat, centrocampista della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Con tutto il rispetto che ho per la Fiorentina, Amrabat penso che dovrebbe giocare in uno dei 10 maggiori club d’Europa. Mi aspetto che Amrabat dopo questo Mondiale andrà a giocare in un top club”.

Foto: Instagram Amrabat