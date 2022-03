Ct Macedonia: “Non siamo qui per caso. L’Italia di un altro livello”

Blagoja Milevski, ct della Nord Macedonia, ha presentato in conferenza stampa il match contro l’Italia: “Ogni gara è a sé. L’atmosfera domani sarà ottima, cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Non siamo qui per caso e ci aspettiamo una grande partita. Noi non siamo ancora al livello dell’Italia, ma domani faremo di tutto per avere la meglio. Trajkovski e Nestorovski? Ha trascorso quattro anni qui, si sentirà come a casa. Nestorovski non è stato convocato perché non al meglio della sua condizione fisica”.

FOTO: Twitter Macedonia