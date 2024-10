CT Israele: “Quando l’Italia gioca così è dura per tutti. Il pubblico è stato sportivo”

Il CT della Nazionale di Israele, Ben Simon, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Italia.

Queste le sue parole: “In Israele c’era un po’ di preoccupazione per come potessimo venire accolti qui in Italia. In realtà devo dire che i tifosi si sono dimostrati veramente poco ostili, anzi molto sportivi per come si sono comportati durante la lettura delle formazioni, l’inno nazionale e tutta la partita. È stato emozionante”.

Sulla partita: “Abbiamo preso 4-1 anche contro la Francia ma eravamo stati più in partita rimanendo sul 2-1 fino all’89’. Con l’Italia invece è stato più difficile. Si vede già la mano di Spalletti e quando giocano così diventa veramente difficile per noi”.

Foto: twitter Nations League