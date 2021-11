CT Irlanda del Nord: “Sarebbe stato meglio che Jorginho avesse segnato quel rigore. Domani vogliamo vincere”

Il CT dell’Irlanda del Nord, Ian Baraclough, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia, che sarà decisiva per la qualificazione a Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Sarebbe stato meglio se Jorginho avesse segnato quel rigore, ora verranno qui per vincere, anzi, per segnare anche tanti gol. Sarà una gara difficile per noi, specialmente per il poco tempo che abbiamo per prepararla ma non faremo sconti, vogliamo giocare la nostra partita e anzi, proveremo a toglierci una soddisfazione contro i campioni d’Europa”.