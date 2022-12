CT Giappone: “Voglio stabilire un nuovo record. Voglio i quarti di finale e andare oltre”

Ai canali ufficiali della Nazionale giapponese, il CT nipponico, Hajime Moriyasu, dopo la vittoria sulla Spagna e il passaggio agli ottavi da prima del girone ha così parlato: “Vorrei stabilire un nuovo record, raggiungere ai quarti o andare ancora più in là. Grazie mille a tutti i nostri tifosi e al popolo giapponese, per il loro supporto. Anche grazie a loro siamo riusciti a farcela in questa partita difficile. Sono felice di aver portato risultati di cui tutti possiamo essere contenti”.

Foto: twitter FIFA