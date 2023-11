CT della Danimarca su Lindstrom: “Arriverà il suo momento a Napoli. Deve solo ritrovarsi”

Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ha parlato a Viaplay, soffermandosi anche su Jesper Lindstrom.

Queste le sue parole: “Credo ancora in lui, deve solo ritrovarsi. E’ naturale dover superare grandi giocatori, il Napoli è una squadra da Champions League, la squadra campione d’Italia, non puoi arrivare lì così giovane e pensare solo di dover giocare. E’ troppo presto per trarre conclusioni, ma sono sicuro che non resterà seduto in panchina per tutto l’anno”.

Foto: Instagram Napoli