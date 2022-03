Christian Eriksen è stato convocato in Nazionale, ma attualmente è positivo al Covid. Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato in attesa del suo definitivo ritorno: “Dovrebbe arrivare mercoledì nel tardo pomeriggio. Vedremo cosa succederà per la gara contro l’Olanda, ma è pronto al 100% per giocare. Sarà un grande e felice ritorno per Christian, per noi e per chiunque”.

FOTO: Euro qualifiers