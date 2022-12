CT Croazia: “Modric a Euro 2024? Dovrebbe esserci, ma la decisione spetta a lui”

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Marocco, finale per il 3° e 4° posto di Qatar 2022 e ha parlato di Modric, che potrebbe non dire addio alla Croazia dopo la gara di domani.

Queste le sue parole: “Spero che Luka continui a stare con noi, la realtà è che dovrebbe essere un membro della nostra squadra, e non vedo l’ora, ma ovviamente la decisione spetta a lui”.