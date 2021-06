CT Croazia: “La positività al Covid di Perisic uno schock. Spagna favorita? Cambia poco, conta il campo”

Il c.t. croato Zlatko Dalic, ha parlato nella conferenza di vigilia dell’ottavo di finale contro la Spagna, in programma domani a Copenaghen, soffermandosi sulla positività al Covid di Perisic.

Queste le sue parole: “La positività di Perisic è stata uno shock, perché dobbiamo fare a meno di uno dei migliori giocatori dell’intera fase a gironi di tutto l’Europeo. È impossibile sostituire Ivan, ma anche gli spagnoli dovranno cambiare qualcosa vito che si erano preparati sicuramente a difendere su di lui. Proveremo a trovare la soluzione migliore tra Rebic, Orsic, Brekalo e forse pure Ivanusec. Perisic era dispiaciuto di dare forfait. Ma sarà il nostro più grande tifoso. E se Dio vorrà, tra qualche giorno si riunirà a noi. Chi è favorito? Abbiamo grande rispetto per la Spagna, ma noi vogliamo far vedere che non siamo peggiori di nessuno. Loro sono fiduciosi? Non ci deve interessare. Noi non li sottovalutiamo, poi vedremo alla fine chi avrà avuto ragione. Noi vogliamo entrare tra le prime otto”.

Foto: Twitter Federazione croata