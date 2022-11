CT Camerun: “Onana deve rispettare le regole. Ma gli ho chiesto di aspettare prima di lasciare il ritiro. Ne riparleremo”

Rigobert Song, CT del Camerun, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto con la Serbia, affrontando anche l’argomento relativo al caso Andre Onana, messo fuori rosa per dei problemi disciplinari con lo stesso CT.

Queste le sue parole: “Siamo felici, stiamo crescendo, è un pareggio che ci tiene relativamente in corsa, ovvio, battere il Brasile sarà un’impresa, ma abbiamo visto che le sorprese possono accadere. Onana? Avremo l’opportunità di capire se continuerà con noi il Mondiale oppure no. Dipende anche da lui. Gli ho chiesto di aspettare. Dovrà rispettare le regole”.

Foto: Twitter personale