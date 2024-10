CT Brasile: “Danilo è il nostro capitano, è un leader. Sarebbe da pazzi escluderlo solo perché non gioca tanto nella Juve”

Il CT del Brasile, Dorival Junior, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Danilo e sul momento del difensore.

Queste le sue parole: “Danilo è il capitano della squadra ed è molto importante per noi, sarei in malafede se lo escludessi perché non ha giocato nel suo club. Lui ha una grande importanza nello spogliatoio e per ciò che rappresenta per il gruppo. A volte chiudiamo gli occhi… Danilo come terzo marcatore è molto bravo. Ha tanta esperienza che, in questo momento di transizione generazionale per la nostra nazionale, si rivela estremamente utile”

Il CT prosegue: “Non possiamo dimenticare che è un giocatore con 11 anni di carriera al piu’ alto livello in Europa. Ha giocato per i più grandi club del calcio europeo. Qui in Brasile, purtroppo, facciamo fatica a capire le condizioni di un compagno di squadra. Danilo, per chi non lo conosce, è un giocatore e una persona incredibile in quanto aiuta, da supporto e ha contribuito a tutti noi. In tutti i sensi. Ieri ha parlato a lungo con Vanderson per spiegarli ogni cosa della partita. In ogni momento cerca di aiutarci a trovare le correzioni di cui abbiamo bisogno”.

Ancora sul capitano: “Danilo è un ragazzo fantastico e può aiutare molto, questo è il suo ruolo. Il ruolo del giocatore, man mano che diventa più esperto, comincia a capire che aiutare la squadra non è solo in campo con la palla al piede, quindi finisce per avere l’aiuto dell’allenatore, dello staff. Penso che lui ammira un ruolo molto importante nella Seleçao”.

