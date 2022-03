CT Belgio non convoca Lukaku e Hazard: “Hanno giocato troppo poco”

Roberto Martinez , CT del Belgio, ha parlato delle future convocazioni per la Nazionale, escludendo Romelu Lukaku ed Eden Hazard.

E’ vero, si tratta di amichevoli, con Burkina Faso e Irlanda, ma il CT ha così spiegato la sua scelta: “Non farò eccezioni. Perché allora non ha senso usare un approccio diverso, allora è meglio non farlo. Abbiamo escogitato un piano molto tempo fa per convocare solo giocatori con meno di 50 presenze. Quindi non ho intenzione di cambiarlo ora“, sottolinea il ct.

E’ chiaro che essendo amichevoli, si può spiegare questa scelta, ma se il Belgio doveva giocarsi ancora i Mondiali, evidentemente Lukaku e Hazard sarebbero stati al loro posto, come di consueto.

