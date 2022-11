CT Belgio: “Lukaku per noi è insostituibile. Dovesse mancare ai Mondiali sarebbe un problema”

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha sottolineato l’importanza di Romelu Lukaku per i Diavoli Rossi, in vista del Mondiale. Queste le sue parole al Mundo Deportivo: “Romelu Lukaku è insostituibile per noi. Ci sono giocatori che non possono essere rimpiazzati, come Modric nella Croazia o Messi nell’Argentina: per noi sono Courtois, De Bruyne e appunto Lukaku. Dovesse mancare uno di loro tre, dovremmo cambiare il nostro modo di giocare e sarebbe un problema. Nel caso di Romelu, dovremmo probabilmente giocare con più attaccanti”.