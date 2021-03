CT Belgio: “Lukaku migliore attaccante del mondo. La lite con Ibra lo ha caricato”

Intervistato da La Dernière Heure, il CT del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato di Romalu Lukaku, affermando come per lui l’interista sia il migliore attaccante del mondo.

Queste le sue parole: “Lukaku dal derby di Coppa Italia e la lita con Ibra è ancora più carico. Ho apprezzato la sua reazione. È stato un derby in cui la pressione sui giocatori era a livelli estremi. Quando puoi destabilizzare un avversario da giocatore esperto, lo fai. Romelu era pronto per la sfida. Ha segnato in questa partita, l’ha vinta e, cosa che mi ha reso ancora più contento, ha segnato anche nel derby successivo. Questa è stata la prova della sua autostima”.

Ma Lukaku è diventato il miglior attaccante del mondo?

“Sì, ma io lo dico dal 2016. Se no, non avrei fatto spendere all’Everton tutti quei soldi per prendermelo. Confermo che in questa stagione la sua importanza per la squadra è ancora cresciuta. I gol, poi, li ha sempre fatti”.

Foto: Twitter Inter