CT Belgio: “Lukaku è un giocatore che fa della potenza fisica la sua arma. Questo è il primo infortunio serio che ha”

Il CT del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato ai taccuini di AS in merito alle condizioni di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter.

Queste le sue parole: “Il cambio di club non è stato un problema. Il problema è stato il primo infortunio muscolare che ha avuto nella sua carriera. Romelu è un giocatore potente che spinge al limite le sue capacità fisiche. Questo è il primo infortunio che ha. È stato un periodo difficile. Quando non sai come reagirà il tuo corpo, tutto è difficile. Abbiamo lavorato bene con lo staff medico dell’Inter e speriamo che faccia bene ai Mondiali. La nostra preoccupazione è che raggiunga il 100%”.