CT Belgio: “Lukaku all’Inter ha ritrovato il sorriso. Al Chelsea non sentiva alcun legame”

Intervenuto ai microfoni di Hln, Roberto Martinez CT del Belgio, ha parlato della situazione di Romelu Lukaku.

Queste le sue parole: “Romelu è un calciatore che gioca con il cuore, con tante emozioni. Ha bisogno di amore per giocare. Al Chelsea non sentiva alcun legame, era difficile entrare in uno spogliatoio che aveva appena vinto la Champions League. Ora sembra di nuovo felice, sorride. Poi arriverà il migliore Romelu”.

Foto: twitter Belgio