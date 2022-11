Ct Belgio: “Ci sono tensioni nel gruppo. E’ una famiglia, è normale”

Roberto Martinez, attraverso i microfoni di RTBF ha risposto alla domanda sulle tensioni nello spogliatoio dopo la sconfitta contro il Marocco. Ecco le sue parole: “Ci sono tensioni nel gruppo. È naturale. I giocatori giocano insieme da molto tempo. È come in una famiglia. Se non ci sono tensioni o disaccordi in una famiglia, è perché non hai emozioni. Speravamo di qualificarci nella seconda partita, ma questa è la realtà. Abbiamo ancora l’opportunità di passare. Dobbiamo essere uniti e pensare alla prossima partita contro la Croazia. ”

Foto: Twitter Belgio