Crystal Palace, malore per Roy Hodgson durante l’allenamento odierno

Roy Hodgson, attuale tecnico del Crystal Palace, non terrà oggi la consueta conferenza stampa in vista del prossimo incrocio in Premier League contro l’Everton a Goodison Park. Il motivo è purtroppo serio: “‎Purtroppo la conferenza stampa di oggi non si svolgerà più come previsto poiché Roy Hodgson ha avuto un malore durante l’allenamento di questa mattina”, ha reso noto il club londinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Foto: sito Crystal Palace