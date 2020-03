Cruzeiro, l’attaccante Moreno: “In Cina vedevo gente cadere a terra dal nulla”

L’attaccante del Cruzeiro, Marcelo Moreno, ha vissuto in Cina fino a dicembre, quando giocava nello Shijiszhuang Ever Bright. Intervistato dalla trasmissione brasiliana Bem, Amigos!, il calciatore boliviano ha raccontato come ha vissuto le prime settimane dell’epidemia in Cina: “Ero in Cina. Ho amici che hanno affrontato tutto dall’inizio, che mi hanno raccontato cose. Io, personalmente, ho sperimentato cose tristi. Ho visto le persone con il virus cadere a terra dal nulla, ed è cresciuto ogni giorno, ogni settimana. È stato molto difficile credere a quello che succedeva. Penso che abbiano preso la decisione di attuare la quarantena al momento giusto: stanno ottenendo risultati ora. Non c’è più trasmissione locale in Cina. E spero possa essere un esempio per il mondo: mostra quanto sia importante seguire gli ordini del Governo.”