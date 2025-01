Cruz sul Bologna: “Italiano mi è sempre piaciuto. Castro? È un trascinatore”

L’ex attaccante di Bologna e Inter Julio Ricardo Cruz, ha parlato della squadra di Vincenzo Italiano nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Non va dimenticato quello che Motta ha costruito nella passata stagione, una stagione fantastica nella quale sono state poste delle basi importanti, ma non c’è dubbio che Vincenzo Italiano abbia saputo fare un grande lavoro. La squadra gioca, lo segue, ha saputo proseguire il lavoro fatto, installando anche principi diversi. La metamorfosi? Serviva recuperare giocatori, serviva tempo affinché chi c’era imparasse le volontà del tecnico e a chi arrivava dal mercato che si inserisse. Lo dissi in tempi non sospetti: dategli tempo, Italiano mi è sempre piaciuto e si vede che ha la capacità di dare una personalità alle proprie squadre. Ha sempre fatto così”.

Parla poi dell’attaccante argentino Castro, rivelazione rossoblu di questa prima parte di stagione: “Ha carattere, ha sempre voglia, fa il suo e non si mette a litigare, ci mette la personalità, si fa rispettare ma senza mai andare oltre. E trascina. Lo vedo sereno e convinto di quello che fa. Gioca e fa giocare. Gli argentini nel Bologna funzionano e sono felice di questo”.

Su Dominguez: “La personalità e la classe di Dominguez a San Siro non si è vista: ma anche lì applaudo Italiano. I ragazzi vanno fatti crescere per gradi e se lo ha tenuto fuori per tutta la gara evidentemente ha pensato anche a un concetto di protezione, oltre che di impegni. Il ragazzo vale. E vale un bel po’”.

Foto: Instagram Cruz