Cruz junior e il Verona: storia (confermata) di un nuovo figlio d’arte

Juan Manuel Cruz subito a Verona, confermando quanto era stato raccontato nei giorni scorsi. L’attaccante classe 1999 è già in Italia, si sottoporrà nei prossimi giorni alle visite con l’Hellas, essendosi liberato dal Banfield. Un jolly in più per Marco Baroni, un altro figlio d’arte nell’estate dei figli d’arte. Il papà di Juan Manuel si chiama Julio ed è stato a lungo protagonista con Inter, Lazio e Bologna. Adesso tocca a Cruz junior…

Foto: Instagram personale