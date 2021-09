Cruz: “Correa e Lautaro i nuovi gemelli del gol. Si trovano alla perfezione, come usassero il GPS”

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della nuova coppia dell’Inter e della Nazionale, ovvero “il Toro” Lautaro Martinez e il “Tuku”, Correa, appena arrivato in nerazzurro.

Queste le parole del “Jardinero”: “Ho visto la gara dell’Argentina contro il Venezuela, assieme ad amici: sono rimasto impressionato dalla coppia d’attacco Lautaro e Correa. Sono fantastici, si trovano come avessero il GPS, si capiscono, si cercano e segnano. Il fatto che giochino assieme sia nella Selecciòn e sia nell’Inter li renderà ancora più forti. Più affini. Possono essere i nuovi gemelli del gol. Me lo auguro per l’Argentina e per l’Inter”.

Foto: Twitter Inter