Cruz: “Al Bologna serve tempo. Castro? È cresciuto tantissimo”

Lo storico ex attaccante di Inter e Bologna Julio Ricardo Cruz, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è concentrato sulla situazione della squadra di Vincenzo Italiano, impegnata questa sera nella sfida di Champions contro l’Aston Villa.

“Ci sono giocatori non abituati non solo alla doppia competizione, che diverranno tre appena riprende la Coppa Italia, ma molti la Champions League non l’hanno proprio vissuta sul campo. È quindi una prima volta per tutto e abituarsi, anche mentalmente, non è cosa semplice. Poi è chiaro, l’anno scorso c’erano Zirkzee e Calafiori e non è facile sostituirli: serve tempo, per trovare le linee giuste, di gestione soprattutto. Italiano? Non dimentichiamo due cose: la prima, è nuovo nell’ambiente Bologna ed ha avuto coraggio nel prendersi la squadra dopo Motta, segno di grande responsabilità; la seconda: deve conoscere e farsi conoscere, seguire, dai giocatori. Vero che sono passati già alcuni mesi ma uso sempre lo stesso termine: è un processo conoscitivo per tutti e fra tutti”.

L’argentino apre poi una parentesi sull’attaccante Castro, trascinatore del Bologna: “Castro ha carattere, sa fare la lotta, calcistica ovviamente, sa dialogare e vedere la porta. Ha fatto tre gol di cui due bellissimi, quello a Monza mi pare sia stato eccezionale. Per l’età che ha l’ho visto cresciuto tantissimo. Ecco, considerando che lui era arrivato a gennaio, e la società è stata brava a portarlo prima in Italia per farlo ambientare, il suo processo è stato veloce”.

Foto: Instagram Cruz