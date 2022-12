Cruyff: “Rinnovo Busquets? Merita rispetto e un trattamento speciale”

Durante l’intervista concessa ai microfoni del Mundo Deportivo, Jordi Cruyff, direttore sportivo del Barcellona, ha così parlato di Sergio Busquets, bandiera blaugrana in scadenza: “Si tratta di un giocatore speciale, un one club man per cui non puoi che avere rispetto sul come e quando vorrà prendere una decisione. Siamo in contatto permanente con lui e i suoi agenti e quando arriverà il momento si prenderà una decisione di comune accordo. Ci sono giocatori che meritano un trattamento speciale perché hanno passato tutta la vita al Barça”.

Foto: Twitter Barcellona