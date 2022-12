Cruyff: “Oggi non pensiamo alle uscite. Depay quando chiamato in causa ha sempre risposto presente”

Il figlio d’arte, ora dirigente del Barcellona, Cruyff, ha parlato del mercato della squadra catalana, soffermandosi principalmente sui rumors intorno a Depay. Di seguito le sue parole a Mundo Deportivo: “Oggi non pensiamo alle uscite, ma ad avere una squadra che sia competitiva per la seconda parte. Depay si è infortunato e non ha potuto essere presente quanto avrebbero voluto lui e la squadra. Prima di farsi male ha giocato titolare e segnato dei bei gol. Dobbiamo pensare a tutto, anche al fatto che Lewandowski sarà squalificato tre turni. Quando chiamato in causa si è sempre impegnato al massimo e ha risposto presente.”

Foto: Twitter Barcellona