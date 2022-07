Crotone, Vrenna: “Mancano gli attaccanti, ma in settimana arriveranno due elementi”

Intervenuto a margine della presentazione del nuovo Ds Fabio Massimo Conti, il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, si è soffermato a parlare del mercato: “Conti è una persona che sta lavorando con noi da mesi, ma ha avuto problemi di passaggio dalla squadra in cui lavorava, ha ricoperto ruoli importanti in Lega e ci siamo trovati subito in intesa con lui. La preparazione in Sila continua nel migliore dei modi, un buon 80% della rosa già consegnato al tecnico: mancano gli attaccanti, ma in settimana arriveranno due elementi. Le riconferme, poi, sono acquisti a tutti gli effetti. Cuomo è un giocatore del nostro vivaio ma ormai è un calciatore di altra categoria, è un difensore importante che ha sposato un progetto”.

Foto: Sito ufficiale Crotone