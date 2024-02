Crotone, ufficiale l’esonero di Zauli. In pole c’è Baldini

Il Crotone ha ufficializzato l’esonero di Lamberto Zauli. Fatale al tecnico l’ultimo periodo negativo della squadra.

Questa la nota ufficiale: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli. Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali”.

Come raccontato dopo le 17,20 dalla “Gazzetta del Sud” il favorito per prendere il suo posto è Silvio Baldini.

Foto: sito Crotone