Crotone, subito Reca! Unico nome per la fascia. E assalto a Luperto

Arkadiusz Reca al Crotone. Il nome a sorpresa del primo settembre, ribadito anche nella serata di ieri, si materializza per il club calabrese. Un colpo importante e voluto, quello per il terzino sinistro classe 1995 dell’Atalanta. Reca era stato accostato al Genoa senza un criterio, visto che poi il Genoa ha preso Luca Pellegrini. Il Crotone ha avuto la pazienza di aspettare e si è assicurato la prima scelta per quel ruolo ruolo. Ora i calabresi insisteranno per Luperto, difensore centrale del Napoli.

Foto: logo Crotone