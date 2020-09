Crotone, parla Stroppa: “Siamo in ritardo di condizione. Ho ancora qualche dubbio di formazione”

Ha parlato prima dell’esordio in campionato il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa: “Siamo in ritardo sotto l’aspetto della condizione, cercheremo di fare il massimo con quelle che sono le nostre forze attuali. All’esordio in campionato ci teniamo a far bene e a iniziare con il piede giusto”. Sulla formazione e sulla partita di domani: “Mi tengo ancora un po’ di tempo per la formazione, avremo degli assenti. Saranno fondamentali i cambi, ne abbiamo cinque, andranno gestiti al meglio. Il Genoa è in fase di costruzione ma hanno uno zoccolo duro più omogeneo rispetto alla passata stagione”. Un occhio al mercato: “La società sa di cosa abbiamo bisogno, ma per rispetto di chi ho ora a disposizione non dico nulla. Sui nuovi arrivati sono contento, dovranno dare quel qualcosa in più per elevare il livello della qualità, ma ci vuole tempo”.

Foto: Crotone Tv