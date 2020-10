Crotone, Molina è risultato positivo al Covid-19

Arrivano brutte notizie in casa Crotone alla vigilia della gara contro l’Atalanta, i calabresi attraverso una nota ufficiale hanno comunicato un nuovo calciatore positivo al covid-19: “Il Football Club Crotone comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, è stato rilevato un nuovo caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il tesserato, il calciatore Salvatore Molina, è lievemente sintomatico ed è stato immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare. Sono inoltre state attivate tutte le procedure previste dal protocollo in vigore.”

Foto: sito Crotone