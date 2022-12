Crotone, le solite frenate di Lerda. Il Catanzaro ha una grande occasione

Logo

Il gioco latita, eppure l’organico sarebbe all’altezza. Ma il Crotone paga le solite frenate di Lerda, anche ieri contro la Gelbison una squadra in difficoltà, incapace di fare una partita con una certa logica, salvata dalla solita giocata di Chiricò. Un pareggio che potrebbe spianare la strada al Catanzaro, impegnato stasera a Foggia: una vittoria permetterebbe alla capolista di andare a “più 8”. Il Catanzaro ha il migliore organico del girone C, su questo non si discute, ma se il Crotone giocasse meglio e non improvvisasse, il campionato vivrebbe maggiormente sul filo dell’incertezza.