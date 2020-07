Crotone, la serie A è tua! Pareggio dello Spezia, calabresi promossi matematicamente

Si è appena conclusa la trentaseiesima giornata di serie B. Il Crotone nel pomeriggio aveva realizzato una cinquina contro il Livorno e in virtù del pareggio di stasera per 0-0 dello Spezia contro la Cremonese, i calabresi sono dunque matematicamente promossi in serie A come seconda classificata. Nelle altre gare, pari per 2-2 tra Ascoli e Pordenone e vittoria del Chievo per 4-1 sul Cittadella. Poi ancora: vittoria del Cosenza contro il Pisa per 2-1 e sconfitta casalinga dell’Entella contro il Perugia per 0-2. Perdono anche il Frosinone in casa contro il Benevento per 2-3 e la Salernitana per 2-4 contro l’Empoli. Il Trapani vince lo scontro salvezza contro il Pescara per 1-0, mentre il Venezia supera con lo stesso risultato la Juve Stabia.

VENERDI’ 24 LUGLIO

ORE 18:45 – Livorno-Crotone 1-5 (Trovato – Zanellato, Simy, Gerbo, Molina, Simy)

ORE 21 – Ascoli-Pordenone 2-2 (Ninkovic, Ninkovic – Bocalon, Pobega)

ORE 21 – Chievo-Cittadella 4-1 (Rigione, Vignato, Di Noia, Djordjevic – Panico)

ORE 21 – Cosenza-Pisa 2-1 (Carretta, Asencio – De Vitis)

ORE 21 – Cremonese-Spezia 0-0

ORE 21 – Entella-Perugia 0-2 (Iemmello, Buonaiuto)

ORE 21 – Frosinone-Benevento 2-3 (Brighenti, Dionisi – Di Serio, Caldirola, Tello)

ORE 21 – Salernitana-Empoli 2-4 (Gondo, Djuric – Bajrami, Bajrami, Ciciretti, Mancuso)

ORE 21 – Trapani-Pescara 1-0 (Luperini)

ORE 21 – Venezia-Juve Stabia 1-0 (Maleh)

CLASSIFICA: Benevento 83; Crotone 65; Spezia 57; Pordenone 56; Frosinone 53; Cittadella 52; Empoli 51; Salernitana 51; Chievo 50; Pisa 50; Venezia 47; Entella 47; Ascoli 46; Cremonese 45; Perugia 45; Pescara 42; Juve Stabia 41; Cosenza 40; Trapani 38; Livorno 21;

FOTO: Facebook Crotone