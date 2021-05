Crotone-Inter, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Crotone-Inter, gara valida per la 34a giornata di Serie A 2020-21. Calcio d’inizio alle 18.00 allo Scida, i nerazzurri cercano quei tre punti che, in caso di passo falso dell’Atalanta al Mapei, significherebbero scudetto con quattro giornate d’anticipo:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.

All. Cosmi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lautaro, Lukaku.

All. Conte.

