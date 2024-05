Crotone, i tifosi fanno togliere la maglia ai calciatori. Scatta l’indagine della Procura

Il giudice sportivo della Lega Pro, Cosimo Taiuti, ha chiesto alla Procura Federale di fare chiarezza sul gesto dei calciatori del Crotone che, dopo la sconfitta a Picerno, costata loro l’eliminazione dal play off di Serie C, su invito dei tifosi si sono tolte le maglie. Di seguito la nota: “”Il Giudice Sportivo Sostituto,

letta la relazione redatta dalla Procura Federale con riferimento a quanto accaduto nel corso della gara Picerno – Crotone del 7 Maggio 2024 e al termine della stessa, osserva quanto segue.

I fatti descritti nella relazione appaiono meritevoli di ulteriori approfondimenti istruttori in relazione al comportamento tenuto dai sostenitori della società Crotone nonché dallo SLO e dai calciatori della medesima società.

Invita, pertanto, la Procura Federale a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ascoltando lo SLO della società Crotone e, previa identificazione degli stessi, i calciatori che si sono spogliati delle maglie.

Invita, inoltre, la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti.

Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti”.

Foto: logo Crotone