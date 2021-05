Crotone-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Ultima di campionato per il Crotone in Serie A con i calabresi retrocessi da diverse settimane. La Fiorentina proverà a chiudere in bellezza il campionato.

Queste le formazioni ufficiali:

CROTONE (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; P. Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, M. Olivera; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Foto: Sito Crotone