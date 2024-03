Crotone, faccia a faccia società-giocatori. In tre finiscono fuori rosa

Come riporta La Gazzetta del Sud, in casa Crotone si sta vivendo un ennesimo ribaltone. Non è bastato l’arrivo dell’esperto tecnico Baldini a risolvere i problemi, anzi, le tre sconfitte in 4 partite hanno fatto emergere ancora di più i malumori. C’è stato un faccia a faccia tra società e calciatori nelle scorse ore-. Un faccia a faccia che ha portato alla decisione di mettere fuori rosa Guillame Gigliotti e Andrea D’Errico e il portiere Andrea Dini sostituito in lista.

Per gli ultimi due si tratta di una scelta tecnica mentre per il difensore hanno pesato le dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta contro i pontini: “Nella prima parte di stagione – ha detto colui che era il capitano della squadra – io stesso mi sono reso conto che non eravamo squadra. Poi dopo l’esonero ed il richiamo di mister Zauli, si è visto un altro Crotone. E anche al secondo esonero, io non ho visto una squadra in crisi, tornavamo da 16 partite e 2 sconfitte, pareggiavamo ma non perdevamo. Adesso siamo tornati come all’inizio, siamo un po’ persi, diversi non come il Crotone di Zauli. E questo può essere solo un aspetto mentale”.

Foto: sito Crotone